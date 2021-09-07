С нового года банкам придется показывать, какая часть их портфеля зеленая

”Мы приветствуем введение таксономии ЕС, которая представляет собой систему классификации портфелей и позволяет нам однозначно измерить, что является зелёным кредитом или инвестицией, а что нет”, ­– сказала Вундер.

Таксономия ЕС предоставляет финансовым учреждениям чётко определённые рамочные критерии, позволяющие определять, являются ли зелёными те или иные займы и инвестиции. Существует три критерия: во-первых, компании должны вносить значительный вклад, по крайней мере, в одну из экологических целей, изложенных в таксономии; во-вторых, компании не должны наносить значительный ущерб какой-либо другой экологической цели; в-третьих, учреждения должны соответствовать техническим критериям отбора.

”По сути, это чётко определённая система, с помощью которой мы можем начать оценивать, является ли экономическая деятельность зелёной или нет. Критерии приемлемости таксономии созданы примерно для ста видов экономической деятельности. В разных областях это требует от пятисот до тысячи различных проверок. Например, если экономическая деятельность компании, получившей от нас кредит, соответствует одному экологически положительному виду деятельности, то важно, чтобы эта компания не наносила вреда другим областям, которые важны с точки зрения окружающей среды”, — пояснила руководитель отдела устойчивого развития Luminor.

Таксономия основана на шести экологических целях, поставленных ЕС, которые во многом основаны на прошлых соглашениях и обязательствах по климату: (1) смягчение последствий изменения климата; (2) адаптация к изменению климата; (3) устойчивое использование и защита водных и морских ресурсов; (4) переход к экономике замкнутого цикла; (5) предотвращение и контроль загрязнения; (6) защита и восстановление биоразнообразия и экосистем.

Структура будет влиять на всю финансовую и хозяйственную деятельность