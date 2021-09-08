Эксперт по найму персонала: 70% работников предпочитают удаленную работу
По словам эксперта по найму персонала TalentHub Кяте-Рийн Тулль, значительно изменившаяся за последние годы форма офисной работы и рост возможностей для гибридной работы создали ситуацию, когда около 70% соискателей вакансий, обращающихся в предприятие по поиску кадров, хотят полностью или частично выполнять свои рабочие задачи удаленно. ”Очень популярен вариант, например, трудиться в офисе 2–3 дня в неделю, а остальное время работать удаленно”, — поясняет она, признавая, что окончательный выбор рабочего места все больше зависит от того, дает ли возможность работодатель трудиться из дома.
Тулль признает, что, если в прошлом самым большим ограничением для удаленной работы было опасение руководства потерять контроль и понимание деятельности команды, то сейчас на фоне пандемии этот страх значительно уменьшился. ”Многие понимают, что некоторым людям лучше работать на дому, и это делает их более эффективными. Таким образом, больше задумываются о различных способах поддержания целенаправленной работы команды”, — говорит Тулль, по словам которой, виртуальные решения были найдены даже для личных встреч с глазу на глаз в кофейном уголке.
”Люди ценят возможность большей свободы и планирования своего времени, и на многих должностях трудно понять, почему сегодня необходимо вернуться к постоянной офисной работе, если ту же работу можно спокойно выполнять дома” — говорит специалист по подбору персонала.
По словам Тулль, наряду с возможностями гибридной работы, работники все больше ценят технические инструменты, которые работодатель предлагает для удаленной работы — будь то ноутбук, настольный или планшетный компьютер, монитор, телефон или наушники. ”Что касается технологий, то растет интерес к решениям, которые поддерживают мобильный способ работы — например, когда в дополнение к ноутбукам используются и планшеты”, — пояснила эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.
Мишина отмечает, что растущий интерес к планшетам — это еще одна причина роста объема удаленной работы. ”Дистанционное обучение создало потребность в большем количестве устройств во многих домах, потому что в одно и то же время необходимо использовать домашний компьютер как для работы родителей, так и для учебы ребенка. Другими словами, если раньше можно было успешно распределять время одного компьютера между членами семьи — работать на нем утром, а вечером решать школьные задания — то теперь вместе с изменениями в процессе обучения многие семьи решили приобрести дополнительное устройство, которым часто становится именно планшетный компьютер”, — объясняет она. ”В то же время все больше обращается внимание на разные функции смарт-устройств — например, такие как снижение яркости синего света, которое доступно на новых моделях планшетов, таких как MatePad 11, благодаря чему использование планшета не утомляет глаза”.
По словам Тулль, некоторые местные работодатели иногда даже предлагают работникам домашних контор отдельную плату за создание своего рабочего места и для приобретения необходимых средств для работы. В начале периода коронавируса был интерес к этой возможности, и, по ее словам, некоторые работодатели предложили работникам взять домой, например, стулья и столы из офиса, чтобы дома было удобнее работать.
Тулль добавляет, что для работников на удаленке сверхважны каналы инфообмена, а также их скорость и удобство пользования. Это также подтверждается недавним опросом Norstat, в котором эстоноземельцы отметили, что больше всего ценят скорость смарт-устройств при работе с разным технологическим оборудованием (43%). ”Это и есть ясный вызов для разработчиков техники — как в свете быстрого роста использования технологий постоянно предлагать все более мощные и быстрые смарт-устройства”, — отмечает Мишина.