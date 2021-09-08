Эксперт по найму персонала: 70% работников предпочитают удаленную работу

По словам эксперта по найму персонала TalentHub Кяте-Рийн Тулль, значительно изменившаяся за последние годы форма офисной работы и рост возможностей для гибридной работы создали ситуацию, когда около 70% соискателей вакансий, обращающихся в предприятие по поиску кадров, хотят полностью или частично выполнять свои рабочие задачи удаленно. ”Очень популярен вариант, например, трудиться в офисе 2–3 дня в неделю, а остальное время работать удаленно”, — поясняет она, признавая, что окончательный выбор рабочего места все больше зависит от того, дает ли возможность работодатель трудиться из дома.

Тулль признает, что, если в прошлом самым большим ограничением для удаленной работы было опасение руководства потерять контроль и понимание деятельности команды, то сейчас на фоне пандемии этот страх значительно уменьшился. ”Многие понимают, что некоторым людям лучше работать на дому, и это делает их более эффективными. Таким образом, больше задумываются о различных способах поддержания целенаправленной работы команды”, — говорит Тулль, по словам которой, виртуальные решения были найдены даже для личных встреч с глазу на глаз в кофейном уголке.

”Люди ценят возможность большей свободы и планирования своего времени, и на многих должностях трудно понять, почему сегодня необходимо вернуться к постоянной офисной работе, если ту же работу можно спокойно выполнять дома” — говорит специалист по подбору персонала.

По словам Тулль, наряду с возможностями гибридной работы, работники все больше ценят технические инструменты, которые работодатель предлагает для удаленной работы — будь то ноутбук, настольный или планшетный компьютер, монитор, телефон или наушники. ”Что касается технологий, то растет интерес к решениям, которые поддерживают мобильный способ работы — например, когда в дополнение к ноутбукам используются и планшеты”, — пояснила эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.