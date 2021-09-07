Новости Эстонии
07.09.2021, 11:50

Вирусолог: новые штаммы коронавируса появляются среди непривитого населения

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Foto: Anni Õnneleid
В данный момент доминирует дельта-штамм коронавируса, который распространяется и размножается эффективнее, чем другие, а новые мутации вируса происходят в основном среди людей, которые не переболели и не вакцинировались от COVID-19.

Об этом в программе "Великолепная четверка" на Радио 4 рассказал профессор прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс, пишет RusERR.

"Благодаря способности распространяться, дельта-штамм найдет почти всех людей, которые имеют даже минимальные социальные контакты", — сказал вирусолог, добавив, что имеющиеся вакцины эффективны против него.

Он пояснил, что вакцинированные люди заболевают либо потому, что у них не выработался сильный иммунитет, либо из-за того, что вирусная доза оказалось слишком велика.

Говоря о новых штаммах коронавируса, в частности о штамме-мю, который может быть устойчивым к вакцинам, Меритс отметил, что это не соперник дельта-штамму: "Если их сравнить, то дельта-штамм как заяц против черепахи. Штамм-мю был распространен в июне в США, тогда около 5% случаев заболевания были вызваны им. Сейчас эта мутация вируса практически совсем исчезла, он оказался полностью выбит штаммом-дельта, на долю которого приходится где-то 99% случаев", — пояснил вирусолог и добавил, что новые штаммы всегда возникают среди людей, которые не вакцинировались.

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