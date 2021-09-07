Вирусолог: новые штаммы коронавируса появляются среди непривитого населения

Он пояснил, что вакцинированные люди заболевают либо потому, что у них не выработался сильный иммунитет, либо из-за того, что вирусная доза оказалось слишком велика.

Говоря о новых штаммах коронавируса, в частности о штамме-мю, который может быть устойчивым к вакцинам, Меритс отметил, что это не соперник дельта-штамму: "Если их сравнить, то дельта-штамм как заяц против черепахи. Штамм-мю был распространен в июне в США, тогда около 5% случаев заболевания были вызваны им. Сейчас эта мутация вируса практически совсем исчезла, он оказался полностью выбит штаммом-дельта, на долю которого приходится где-то 99% случаев", — пояснил вирусолог и добавил, что новые штаммы всегда возникают среди людей, которые не вакцинировались.