Антисептик, кулинарная находка или барьер для лесных пожаров? Чудо-ягода толокнянка и ее свойства

Толокнянка обыкновенная, медвежьи ушки (Arctostaphylos uva-ursi)

Другие русские названия: медвежья лоза, медвежница, толоконница, мучница, бесплодница, медвежий виноград. Местообитания: сухие сосновые леса и их опушки, песчаное побережье Финского залива.

Шаровидные плоды толокнянки, цветущие в мае — июне, а созревающие в августе — сентябре, так же, как и листья, напоминают брусничные, но могут быть и покрупнее. Красно-сургучные на вид, с пресновато-сладким вкусом, мучнистые, слегка терпкие, они представляются малосъедобными. Но если размять ягоды в воде, а затем процедить через марлю крахмалистую кашицу, получится ценный пищевой продукт.

Сравним толокнянку и бруснику

Толокнянка. У толокнянки лист постепенно переходит в длинный черешок и похож на ушко, отчего и народное название растения ”медвежье ушко”. Край листа гладкий, а сам лист плоский, с обратной стороны почти такого же цвета, как и с верхней, никаких точек нет. Кроме того, на листе толокнянки хорошо заметна густая сеть вдавленных жилок. У толокнянки верхушка плода гладкая.

Брусника обыкновенная (Vaccinium vitis-idaea).

У брусники черешок короткий, край листа может быть слабо зазубрен и обязательно загнут книзу. Сверху листья обоих растений темно-зеленые, но переверните их —если снизу они более светлые, да еще на них виднеется множество буроватых или черных точек —это брусника. На верхушке ягоды брусники плотная кучка маленьких чашелистиков.

В давние времена ягоду сушили и толкли, а из полученной муки с приятным хлебным ароматом приготовляли кушанье — толокно. Отсюда, видимо, и пошло название растения.

Однако пищевая ценность толокнянки ничто по сравнению с её лечебными свойствами. Причём таковыми обладают все части растения. В листьях содержатся дубильные вещества, органические кислоты и арбутин, который оказывает антисептическое действие.