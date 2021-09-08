Антисептик, кулинарная находка или барьер для лесных пожаров? Чудо-ягода толокнянка и ее свойства
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Толокнянка обыкновенная, медвежьи ушки (Arctostaphylos uva-ursi)
Другие русские названия: медвежья лоза, медвежница, толоконница, мучница, бесплодница, медвежий виноград. Местообитания: сухие сосновые леса и их опушки, песчаное побережье Финского залива.
Шаровидные плоды толокнянки, цветущие в мае — июне, а созревающие в августе — сентябре, так же, как и листья, напоминают брусничные, но могут быть и покрупнее. Красно-сургучные на вид, с пресновато-сладким вкусом, мучнистые, слегка терпкие, они представляются малосъедобными. Но если размять ягоды в воде, а затем процедить через марлю крахмалистую кашицу, получится ценный пищевой продукт.
Сравним толокнянку и бруснику
Толокнянка. У толокнянки лист постепенно переходит в длинный черешок и похож на ушко, отчего и народное название растения ”медвежье ушко”. Край листа гладкий, а сам лист плоский, с обратной стороны почти такого же цвета, как и с верхней, никаких точек нет. Кроме того, на листе толокнянки хорошо заметна густая сеть вдавленных жилок. У толокнянки верхушка плода гладкая.
Брусника обыкновенная (Vaccinium vitis-idaea).
У брусники черешок короткий, край листа может быть слабо зазубрен и обязательно загнут книзу. Сверху листья обоих растений темно-зеленые, но переверните их —если снизу они более светлые, да еще на них виднеется множество буроватых или черных точек —это брусника. На верхушке ягоды брусники плотная кучка маленьких чашелистиков.
В давние времена ягоду сушили и толкли, а из полученной муки с приятным хлебным ароматом приготовляли кушанье — толокно. Отсюда, видимо, и пошло название растения.
Однако пищевая ценность толокнянки ничто по сравнению с её лечебными свойствами. Причём таковыми обладают все части растения. В листьях содержатся дубильные вещества, органические кислоты и арбутин, который оказывает антисептическое действие.
В основном растение используется для лечения болезней почек и системы мочевыведения, в том числе и такой распространённой болезни, как простатит, но и на этом лечебный эффект не ограничивается. Толокнянка находит широкое применение в нетрадиционной медицине, где используется для лечения хронических поносов, неврозов, гастритов, венерических заболеваний, при изжоге, бессоннице, как успокоительное и обезболивающее.
В этом году в связи с чрезвычайно высокими температурами и соответственно высокой пожароопасностью остро стоял вопрос о защите лесов от возгораний. Известно, что толокнянка очень плохо горит, и её заросли могут стать барьером для низовых лесных пожаров. Было бы неплохо использовать и это свойство растения.
Я думаю, что среди читателей блога найдутся продвинутые кулинары-экспериментаторы, желающие приготовить и испробовать на вкус старинное блюдо из толокнянки — толокно. Использовать же растение в лечебных целях я рекомендую только после консультации с семейным врачом.
Всего доброго и будьте здоровы!
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