08.09.2021, 20:15
Мистика: кот ушел гулять в Каламая, а через пару часов погиб под колесами авто возле Rocca al Mare(1)
Erakogu
В воскресенье вечером сиамский кот Чарли отправился на традиционную прогулку вокруг дома, но не вернулся. Всего через несколько часов попавшее под машину животное обнаружили в Rocca al Mare.
Теперь владелец кота Карл (имя изменено — прим.ред.) ищет свидетелей, поскольку ясно, что сам кот за столь короткое время не мог добраться до другого конца города. По словам хозяина, Чарли ушел из дома на улице Калеви 5 сентября в 13-14 часов, а уже в 15:45 попал под машину возле торгового центра Rocca al Mare и умер. Единственное логическое объяснение, это то, что кто-то подобрал его недалеко от дома и отвез на машине к Rocca al Mare, говорит Карл.
Поскольку животное было кастрировано, то исключено, что оно добровольно отправилось на поиски приключений.
Если кто-то стал свидетелем описанного инцидента, владелец просит сообщить об этом в группе района Kalamaja на Facebook.