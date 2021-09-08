Мистика: кот ушел гулять в Каламая, а через пару часов погиб под колесами авто возле Rocca al Mare

Теперь владелец кота Карл (имя изменено — прим.ред.) ищет свидетелей, поскольку ясно, что сам кот за столь короткое время не мог добраться до другого конца города. По словам хозяина, Чарли ушел из дома на улице Калеви 5 сентября в 13-14 часов, а уже в 15:45 попал под машину возле торгового центра Rocca al Mare и умер. Единственное логическое объяснение, это то, что кто-то подобрал его недалеко от дома и отвез на машине к Rocca al Mare, говорит Карл.