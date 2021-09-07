ВИДЕО | Прямой и правый боковой: два "боксера" устроили поединок на Таммсааре теэ

В группе EZ-дуны поделились видеозаписью драки двух мужчин, которые вышли из автомобилей и начали драться на Таммсааре теэ. После нескольких ударов они вернулись в машины и продолжили движение. Серьезно никто не пострадал.

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