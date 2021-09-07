07.09.2021, 19:30
Пярну глазами блогера: как выглядит самое стабильно развивающееся туристическое направление стран Балтии?(3)
Screenshot YouTube
Блогер RusDelfi Юлиус решил немного продлить лето и поделился солнечным видеороликом о главном курорте Эстонии — Пярну.
"Пярну был признан самым стабильно развивающимся туристическим направлением на Балтийском море — пишет автор в описании к видео. — Одна из главных особенностей Пярну — это его географическое расположение и обилие зелени: здесь вы найдете пляжи, променады, множество парков, аллей и рощ. Главный же козырь города — это удобная городская среда и восхитительный самобытный центр".
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