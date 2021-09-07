В Финляндии оценили риски заразиться коронавирусом во время собраний

Ведомство здравоохранения и социального развития (THL) опубликовало шкалу потенциальных рисков, которую региональные власти могли бы использовать для оценки вероятности распространения коронавируса во время различных собраний и массовых мероприятий.

В таблице, например, перечислены ситуации, в которых люди могут заразиться коронавирусом. Степень риска заражения и потенциал распространения инфекции оцениваются по трем ступеням.

THL считает, что при офисной работе и контактном обучении риск заражения самый незначительный. В группу маленького риска также входит посещение парикмахерских, музеев, библиотек и продовольственных магазинов.

Существенный риск наблюдается в воинских частях и ночных клубах. Особенно THL упоминает концерты, вечеринки и караоке, проводимые в помещениях. В этих случаях как потенциал распространения вируса, так и риск заражения высокие.

Что касается контактных видов единоборств, то риск заражения высокий, но потенциал распространения инфекции умеренный. В свою очередь, религиозные собрания в помещениях по риску заражения относятся к умеренному уровню, а по потенциалу распространения к высокому.