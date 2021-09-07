В Эстонию прибыл еще один эвакуированный из Кабула гражданин Афганистана

На прошлой неделе в Таллинн прибыли три семьи, в общей сложности 13 человек. Один эвакуированный человек прибыл в Эстонию в понедельник вечером.

В отношении всех прибывших в Эстонию граждан Афганистана Департамент полиции и погранохраны проведет процедуру международной защиты и примет соответствующее решение.

Решением правительства Эстония предлагает защиту десяти людям, сотрудничавшим с ЕС и НАТО, и до 20 человекам, сотрудничавших с эстонскими организациями, и членам их семей.

Всего Эстония примет из Афганистана до 30 человек.