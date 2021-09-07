EKRE обвиняет правительство: "по сути у нас обязательная вакцинация"

”Мы считаем неприемлемой ситуацию, когда правительство агрессивно навязывает обществу меры, целесообразность которых с точки зрения вызванного коронавирусом кризиса сомнительна. Как отмечала и канцлер юстиции, мы подчеркиваем, что в Эстония и во всем мире продолжает действовать принцип добровольной вакцинации".

”Мы не согласны со стратегией правительства по внедрению по сути обязательной вакцинации в Эстонии и соответствующих карательных мер, особенно в ситуации, когда единого мнения относительно эффективности и безопасности вакцин нет. Мы считаем неприемлемым и незаконным увольнение или угрозы увольнением”.

Руководство EKRE уверено, что подобная политика приведет страну к кризису как в обществе, так и здравоохранении. По их мнению, правительство должно либо сменить курс, либо подать в отставку.