За сутки в Эстонии прибавился 391 случай заражения коронавирусом, умерли три человека

По состоянию на утро 7 сентября из-за симптоматического COVID-19 нуждаются в стационарном лечении 123 человека. Всего в больницах 144 зараженных коронавирусом пациента, из которых не вакцинированы 111, или 75,7%, и с завершенным курсом вакцинации 35, или 24,3%, .

За сутки в больницах открыли 20 новых историй болезни. Умерло трое зараженных коронавирусом: 60-летние мужчина и женщина, 84-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 5 194 результата теста, из которых 391 оказался положительным. Из получивших положительный тест 281 не был вакцинирован и 110 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 3 704 дозы вакцины, всего введено 1 291 806 доз. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 65%.

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