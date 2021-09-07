07.09.2021, 08:09
Электричество подорожало на 40%(5)
Foto: Ester Vaitmaa
По данным Департамента статистики, изменение индекса потребительских цен в августе составило по сравнению с июлем 0,7% и по сравнению с тем же месяцем прошлого года – 5,0%. В годовом сравнении товары в августе были дороже на 3,8% и услуги – на 7,3%.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с августом прошлого года на индекс потребительских цен более всего повлияло подорожание жилищных услуг, которое составило треть от общего изменения. ”Поступившее в дома электричество было дороже на 38,8% и аренда жилья — на 13,5%”, — добавила Трасанов.
Значительное влияние на изменение индекса по-прежнему оказывало повышение цен на моторное топливо: бензин был дороже на 15,7% и дизельное топливо — на 22,7%. Из продуктов питания более всего подорожали в сравнении с августом прошлого года картофель (40,9%), свежая рыба (16,4%) и свежие овощи (15,8%).