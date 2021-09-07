Электричество подорожало на 40%

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По данным Департамента статистики, изменение индекса потребительских цен в августе составило по сравнению с июлем 0,7% и по сравнению с тем же месяцем прошлого года – 5,0%. В годовом сравнении товары в августе были дороже на 3,8% и услуги – на 7,3%.