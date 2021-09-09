По городу бродит колония кошек, но никто ничего не делает

На вопрос, что же делать, она ответила, что не может снова туда ехать, потому что это крюк. И нужно ждать следующих сигналов. Куда же делись все эти бездомные кошки? ”МК-Эстония” позвонила в приют Grey Dogs. Однако там заверили, что никого по этому адресу и вообще в Кивиыли за эту неделю не отлавливали.

В поисках истины мы позвонили и председателю КТ Кескпуйестеэ, 34. Однако та уставшим голосом сообщила, что ее достали уже эти кошки и эти жительницы из двух квартир, которые постоянно их кормят. ”Да в подвале они! — сообщила председатель Любовь Роозивяли. — Туда просто не зайти, так все загажено и воняет мочой. Там два дивана, наши сердобольные жительницы проделали для кошек ход, чтобы они могли залезать в подвал, когда нужно, и это просто кошмар! Вся изоляция ободрана, я хотела сделать новую, но кошки же и ее превратят в лохмотья”.

”Никуда звонить я не буду, — сказала она. — Я так уже от всего этого устала. Жителей нашего дома волнуют только три вещи: деревья, которые нельзя рубить, чтобы прачечная в доме была и кошки, будь они неладны. На все предложения отремонтировать дом они отвечают, что на их век хватит. У управы в нашем доме пять квартир, но и они не могут ничего поделать. Эти (Следуют имена жильцов дома. — Прим. авт.) постоянно кормят этих кошек и говорят, что они их любят. От этой ”любви” — вонь такая, что слышно издалека. Нет, я не буду никуда звонить. Я так от всего этого устала, что вообще хочу уйти с поста председателя”.

Журналист ”МК-Эстонии” сообщил чиновнице управы Люганузе, где находятся животные. Но в связи с началом третьей волны чиновница уже ушла на ”удаленку”. И теперь совсем непонятно, когда же в управе смогут заняться проблемой животных и отправить их, наконец, в приют, где их вылечат, стерилизуют, чипируют и попробуют найти им дом.