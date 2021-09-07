Жители Эстонии получают персональные предложения участвовать в денежных розыгрышах. Обман ли это или реальный шанс обогатиться?

Становится понятно, откуда ”растут ноги”. Вероятнее всего, что при покупке покрывала Людмила поставила галочку в упомянутом пункте, и таким образом дала согласие, чтобы ей присылали различные предложения от данной компании. Первым предложением и стало участие в розыгрыше. Вторым этапом розыгрыша стало присвоение счастливчикам личных игровых номеров, указанных в письме.

Находим на сайте то покрывало, которое заказывала женщина, и видим, что при покупке есть выборочный пункт ”Согласен получать предложения прямого маркетинга”. В эстонской версии в этом пункте также указано название все той же фирмы RD Direct Estonia OÜ.

Звоним по инфотелефону компании, указанному в письме. От имени женщины объясняем, что она получила письмо, но не понимает, за что же именно ей выпал такой невероятный шанс. На том конце на слабеньком русском языке нам обещали выяснить, откуда у них данные женщины, и, записав имя и номер клиента, указанный в письме, сказали — перезвонят. Перезвонили спустя примерно час. Как выяснилось, Людмила пару месяцев назад заказывала через интернет покрывало для дивана с партнерского сайта данной компании.

В условиях игры объясняется, что женщина стала финалистом розыгрыша, пройдя уже два отборочных этапа. Разумеется, Людмила и не догадывалась об этом.

”Я даже разбираться с этим не стала. Какая-то лотерея или что-то такое… Рассчитано на дураков”, — говорит Людмила, передавая конверт. Но женщина не знает, откуда у компании RD Direct Estonia OÜ, приславшей конверт, ее имя и адрес.

В той кипе бумаг, что оказалась в присланном конверте с надписью Suur Auhinnamäng, с ходу было не так просто разобраться. Поскольку вся информация в них на эстонском языке, некоторые могут вовсе не понять, что это за макулатура. Но наличие на конверте имени адресата может его самого обеспокоить.

Итак, мы разобрались, почему Людмила получила это персональное предложение на свое имя. Но все еще не ясно, обман ли это или реальный шанс выиграть. Кучка бумаг из конверта по-прежнему не вызывает доверия.

Щедрые призы

Основной призовой фонд лотереи составляет 25 000 евро. К этому добавляется 5000 евро за скорость, если участник успеет послать ответ на письмо к определенному числу. Кроме этого, можно участвовать и в дополнительном розыгрыше автомобиля Skoda, выиграв же его, вместо автомобиля по желанию можно будет получить 15 000 евро. Но для участия в дополнительном розыгрыше необходимо приобрести товар от фирмы — комплект: женская сумка, кошелек и брелок для ключей стоимостью 192 евро, или по 16 евро с годовой рассрочкой.

Среди присланных бумаг имеются два конверта: ”Да” и ”Нет”. Предполагается, что, отправляя свой ответ в первом конверте, человек соглашается участвовать во всех розыгрышах и, соответственно, покупает и сумку. Отправив конверт ”Нет”, человек примет участие лишь в основном розыгрыше 25 000 евро и дополнительных 5000 евро, если конверт будет отправлен к указанному сроку.

Все эти условия, особенно наличие предложения о покупке, все еще не внушают доверия.

Выясняем подноготную

При более пристальном поиске информации выясняем, что фирма зарегистрирована в 2015 году. На данный момент в ней состоит пятеро сотрудников. Оборот фирмы во втором квартале 2021 года составил 750 466 евро, и это еще не самые высокие цифры.

Фирма принадлежит крупному концерну Alma Littera Group, который занимается издательством и продажей литературной продукции.

”Suur Auhinnamäng (”Большая призовая игра”) — это особая возможность купить интересные издания, хорошую музыку и тщательно подобранные товары для красоты, здоровья и быта. Организаторы игры заботятся о том, чтобы предлагать клиентам только товары высокого качества”, — говорится на странице компании.