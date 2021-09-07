Жители Эстонии получают персональные предложения участвовать в денежных розыгрышах. Обман ли это или реальный шанс обогатиться?
В той кипе бумаг, что оказалась в присланном конверте с надписью Suur Auhinnamäng, с ходу было не так просто разобраться. Поскольку вся информация в них на эстонском языке, некоторые могут вовсе не понять, что это за макулатура. Но наличие на конверте имени адресата может его самого обеспокоить.
”Я даже разбираться с этим не стала. Какая-то лотерея или что-то такое… Рассчитано на дураков”, — говорит Людмила, передавая конверт.
Но женщина не знает, откуда у компании RD Direct Estonia OÜ, приславшей конверт, ее имя и адрес.
В условиях игры объясняется, что женщина стала финалистом розыгрыша, пройдя уже два отборочных этапа. Разумеется, Людмила и не догадывалась об этом.
Ищем концы
Звоним по инфотелефону компании, указанному в письме. От имени женщины объясняем, что она получила письмо, но не понимает, за что же именно ей выпал такой невероятный шанс. На том конце на слабеньком русском языке нам обещали выяснить, откуда у них данные женщины, и, записав имя и номер клиента, указанный в письме, сказали — перезвонят.
Перезвонили спустя примерно час. Как выяснилось, Людмила пару месяцев назад заказывала через интернет покрывало для дивана с партнерского сайта данной компании.
”Да, было такое, — вспоминает женщина. — На сайт homeclub или как-то так”.
Сайт оказывается литовским, но на выбор есть и эстонская и русская версии страницы. В эстонской версии сайта указан контакт фирмы RD Direct Estonia OÜ.
Находим на сайте то покрывало, которое заказывала женщина, и видим, что при покупке есть выборочный пункт ”Согласен получать предложения прямого маркетинга”. В эстонской версии в этом пункте также указано название все той же фирмы RD Direct Estonia OÜ.
Становится понятно, откуда ”растут ноги”. Вероятнее всего, что при покупке покрывала Людмила поставила галочку в упомянутом пункте, и таким образом дала согласие, чтобы ей присылали различные предложения от данной компании. Первым предложением и стало участие в розыгрыше.
Вторым этапом розыгрыша стало присвоение счастливчикам личных игровых номеров, указанных в письме.
Итак, мы разобрались, почему Людмила получила это персональное предложение на свое имя. Но все еще не ясно, обман ли это или реальный шанс выиграть. Кучка бумаг из конверта по-прежнему не вызывает доверия.
Щедрые призы
Основной призовой фонд лотереи составляет 25 000 евро. К этому добавляется 5000 евро за скорость, если участник успеет послать ответ на письмо к определенному числу. Кроме этого, можно участвовать и в дополнительном розыгрыше автомобиля Skoda, выиграв же его, вместо автомобиля по желанию можно будет получить 15 000 евро. Но для участия в дополнительном розыгрыше необходимо приобрести товар от фирмы — комплект: женская сумка, кошелек и брелок для ключей стоимостью 192 евро, или по 16 евро с годовой рассрочкой.
Среди присланных бумаг имеются два конверта: ”Да” и ”Нет”. Предполагается, что, отправляя свой ответ в первом конверте, человек соглашается участвовать во всех розыгрышах и, соответственно, покупает и сумку. Отправив конверт ”Нет”, человек примет участие лишь в основном розыгрыше 25 000 евро и дополнительных 5000 евро, если конверт будет отправлен к указанному сроку.
Все эти условия, особенно наличие предложения о покупке, все еще не внушают доверия.
Выясняем подноготную
При более пристальном поиске информации выясняем, что фирма зарегистрирована в 2015 году. На данный момент в ней состоит пятеро сотрудников. Оборот фирмы во втором квартале 2021 года составил 750 466 евро, и это еще не самые высокие цифры.
Фирма принадлежит крупному концерну Alma Littera Group, который занимается издательством и продажей литературной продукции.
”Suur Auhinnamäng (”Большая призовая игра”) — это особая возможность купить интересные издания, хорошую музыку и тщательно подобранные товары для красоты, здоровья и быта. Организаторы игры заботятся о том, чтобы предлагать клиентам только товары высокого качества”, — говорится на странице компании.
Сам период розыгрыша длится с 4.01.2021 по 10.12.2021, т. е. счастливчики будут определены в декабре путем случайной выборки.
В целом выглядит все прилично. Поиск информации о фирме среди прочего выводит и на видеоролики, в которых представитель компании объявляет победителей прошлого года. К слову сказать, сам розыгрыш проводится уже шестой год подряд. Как объяснено на сайте компании, цель розыгрыша — привлечь потенциальных клиентов к продаваемым изданиям данной фирмы.
”Мы верим, что реальная возможность выигрыша побудит наших читателей отвечать нам и интересоваться нашими изданиями. Но в целом именно высокое качество наших изданий и побуждает их отвечать ”Да”, — говорится на сайте компании.
Среди видеороликов компании есть и интервью с победителями 2019 года. Это две пожилые дамы, которые, сидя за фуршетным столиком с бокалами шампанского, рассказывают, как точно так же получали подобные письма, кроме того, они покупали и литературные издания, и различные другие предлагаемые компанией товары. Дамы подчеркивают, что товары были качественные и действительно были нужны им в быту. В заключение женщины рекомендуют всем, кто получит такие же письма, не выбрасывать их, а попытать удачу.
С другой стороны, в интернете можно найти отзывы простых людей о фирме, и эти отзывы совсем не лестные. Многие пишут, что получали посылки, которых не заказывали, а также получают много рекламы от фирмы.
”Мы получили почтовое извещение. Хотелось бы знать, что находится в посылке стоимостью 86,75 евро и весом 1,9 кг, так как не припоминаем, чтобы что-то заказывали”.
”Пожалуйста, перестаньте посылать почтовый мусор по адресу Уус *** (указанный адрес скрываем. — Прим. ред.). Я в письменном виде просил вас об этом 20 мая 2021!”
”Получил посылку, но там не хватало половины вещей!”
”Когда я получу свои деньги назад?”
Нарушений и нареканий нет
Сомнения в отношении данной игры и раньше возникали у тех, кто получал письма. Также и Департамент защиты прав потребителей уже проводил в 2017 году проверку в отношении данной фирмы, но никаких нарушений не выявил.
”В ходе процедуры департамент оценил деятельность RD Direct Estonia OÜ, а также материалы, связанные с розыгрышами, но не выявил никаких нарушений в деятельности компании. Поскольку новые розыгрыши, организуемые RD Direct Estonia OÜ, проводились по аналогичной схеме с прежними, департамент не стал организовывать новую проверку. Участие в коммерческой лотерее Suur auhinnamäng является добровольным для потребителей. Получение конверта от организатора коммерческой лотереи не влечет дополнительных обязательств для потребителя, если он не желает заказывать товар или участвовать в призовой игре”, — говорит Мартин Симмерманн, юрист торговой службы Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.
За последние два года в Департамент защиты прав потребителей было подано 8 запросов о призовых играх, организованных RD Direct Estonia OÜ. Однако департаменту неизвестно ни о каких случаях причинения ущерба потребителям от данного розыгрыша.
Разрешение на проведение этой игры также есть и в Регистре экономической деятельности. А имена прежних победителей есть на странице компании.
На запрос же газеты в компании сослались на период отпусков и невозможность дать скорый подробный ответ на все вопросы. Но представитель фирмы Каринеэ Луйк вкратце заверила: ”Это не обман. Из документов можно узнать всю информацию об игре”.
Комментарий
Мартин Симмерманн,
юрист
”Если потребитель не желает получать персональные рекламные предложения от данной компании, необходимо уведомить RD Direct Estonia OÜ (по э-почте info@rddirect.ee).
Если после отправки уведомления RD Direct Estonia OÜ продолжает присылать информацию о коммерческой лотерее, мы рекомендуем обратиться в Инспекцию по защите данных (info@aki.ee). Инспекция по защите данных защищает конституционные права граждан, в том числе право на неприкосновенность частной и семейной жизни при использовании личных данных”.