В Финляндии могут снять все ограничения при достаточном уровне вакцинации

Сейчас в Доме сословий в Хельсинки правительство обсуждает новую стратегию по выходу из коронакризиса. Перед началом переговоров премьер-министр Санна Марин дала небольшой комментарий журналистам, пишет Yle.

По ее словам, кабинет министров рассчитывает снять все карантинные ограничения в октябре. Это, впрочем, будет зависеть от того, какой будет в стране охват вакцинации. От ограничений можно будет отказаться, когда 80-90 процентов населения получит обе дозы прививки, сказала Марин.

– Если как минимум 80 процентов будет вакцинировано, то будут отменены все меры, в том числе ношение маски, — заявила глава правительства.

Сейчас в основе стратегии по борьбе с эпидемией лежит отслеживание цепочек заражения, изоляцию заболевших и их лечение. При этом, отметила премьер, необходимо учитывать потребность системы здравоохранения в ресурсах для лечения других болезней. Инфекционисты шести крупнейших городов Финляндии недавно выразили озабоченность в том, что отслеживание отнимает слишком много рабочей силы у медицинских округов.

По данным Yle, в Ведомстве здравоохранения и социального развития THL и в министерстве соцздрава отличается видение того, как долго придется сохранять ограничительные меры и отслеживать цепочки заражения. Одной из мер, которая, скорее всего будет введена, является коронапаспорт. Этот вопрос правительство тоже обсудит сегодня.