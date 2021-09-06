Советник главы офиса президента Украины назвал причину потери Крыма

По мнению Арестовича, новой украинской власти необходимо было провести мобилизацию армии, которая могла помешать переходу Крыма под контроль России . Однако, по словам Арестовича, это сделано не было из-за полного морального разложения украинских вооруженных сил.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса. Переход под юрисдикцию РФ, согласно официальным данным, поддержали 96,7% и 95,6% голосующих соответственно.