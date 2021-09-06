В Кесклинне будет действовать молодежный совет

”Цель этой инициативы — создать в Кесклинне активный молодежный совет и этим способствовать развитию сотрудничества между школами и молодежью. Мы хотим мотивировать молодых людей района принимать активное участие в общественной жизни и обсуждать важные для молодежи вопросы. На встречах кроме эстонского и русского языка будет использоваться также английский, чтобы никто не остался в стороне из-за языкового барьера”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

В Кесклиннаский молодежный совет приглашаются 30 молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет, которые учатся в одной из школ района или проживают в Кесклинне. Первая встреча совета пройдет 9 сентября в 17.00 в Кесклиннаском молодежном центре (Рауа 23). На встрече авторы идеи создания совета Артем Белков, Лисанн Тюрк и Николь-Мари Горлач расскажут о его целях и деятельности, а также о структуре и уставе совета.

По словам молодежного работника Кесклиннаского молодежного центра Евгении Зовмер, молодежный совет — это инициатива самих молодых людей и его программа будет основываться на их идеях. Молодежный работники Ивар Олеск добавил, что поскольку в создание совета вовлечены школы с разным языком обучения, то это предоставит возможность для участия широкому кругу учеников.

Создание молодежного совета поддерживают Союз молодёжных объединений Эстонии и Управа района Кесклинн.

Для участия в мероприятии просим зарегистрироваться по адресу электронной почты noortenoukogu@kesklinnanoored.ee. Дополнительную информацию можно найти на страничке Кесклиннаского молодежного центра.