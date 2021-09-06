Внук и правнук Сергея Королева встретились с Илоном Маском на заводе SpaceX

По словам Королева, на заводе он и его сын смогли увидеть сборку двигателей, ракет и корабля Crew Dragon. Он выразил ”невероятную благодарность” Маску за приглашение, гостеприимство и ”незабываемую почти часовую личную встречу”, а также поблагодарил команду SpaceX за экскурсию, передает "Медуза".

”Продолжайте двигать мир вперед, мистер Маск”, — написал Королев.

В интервью телеканалу «Звезда» Андрей Королев добавил, что его с сыном «встретили по-королевски» и обратил внимание, что в SpaceX, в отличие от России, много молодых сотрудников. «У них некоторые части ракет выставлены в качестве экспонатов прямо в зале, где работают рабочие. Очень приятные лица рабочих. Это молодые ребята. Я, к сожалению, должен констатировать, возрастной состав наших сборщиков немного отличается», — сказал внук конструктора.

Маск уже общался с потомками Королева в 2020 году по телефону, тогда семья конструктора поздравила основателя Space X с успешным запуском Crew Dragon. «Мы разговаривали 20 минут, в общении он приятный, очень веселый, очень позитивный человек, мы много смеялись», — говорил тогда Андрей Королев. Сейчас он рассказал, что поездку в США запланировали именно после того разговора.

Илон Маск неоднократно высказывал восхищение Сергеем Королевым. В июле 2020 года он в твиттере называл конструктора «одним из лучших», а в январе 2021 года прокомментировал пост «Роскосмоса» о Королеве словами «он был великолепен». В честь советского конструктора в офисе SpaceX назван один из конференц-залов.

Сергей Королев был одним из основных создателей советской ракетно-космической техники. Под его непосредственным руководством был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли и полет Юрия Гагарина. В честь Королева назван подмосковный город, в котором находится Центр управления полетами.