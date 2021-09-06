Маарду приглашает в эти выходные на Этно-ярмарку
По словам мэра Маарду Владимира Архипова, гостям ярмарки будет предложен широкий ассортимент изделий ручной работы, товары для сада и дома, мед и приправы, сладости и продукты питания, и многое другое. ”В этом году ярмарка в Маарду юбилейная — она будет проходить уже в 20-ый раз. Мы подготовили интересную культурную программу и развлечения на любой вкус. В непростое время коронакризиса мы применяем все необходимые меры, чтобы торговля и присутствие на ярмарке были бы безопасными для каждого участника. Важно, чтобы все гости были здоровы, пользовались дезинфикаторами и соблюдали разумную дистанцию с другими людьми”, — сказал мэр.
”В этот раз все желающие могут пройти вакцинацию от коронавируса в оба дня ярмарки в вакцинационном автобусе фирмы AS Qvalitas Arstikeskus. Автобус будет стоять с 10.00 до 17.00 в парке Келламяэ на зеленой площадке напротив дома по адресу Ринги, 33”, — добавил Архипов.
У сцены будут открыты уличные кафе и рестораны, которые предложат посетителям разнообразное угощение и напитки. Ярмарка, как семейное мероприятие, обрадует и самых маленьких посетителей. Дети смогут покататься на карусели, попрыгать на батуте, побегать в шарах на воде и отведать сладкой ваты. И в субботу, и в воскресенье ярмарка будет открыта с 10.00.
В оба ярмарочных дня для гостей будут выступать танцевальные и вокальные ансамбли, певцы и танцоры. В субботу в 20.00 на сцену выйдет солист The Real Bad Boys Blue Херб МакКой. Первый день ярмарки завершится салютом в 21.00.
Программа Маардуской этно-ярмарки
Cуббота 11.09
10:00 Начало работы торговых точек
12:00 — 14:00 Программа объединения национальных меньшинств ”Лира”
14:00 — 14:10 Открытие фестиваля
14:10 –14:30 Ансамбль эстонского народного танца ”Kandali”
14:30 — 14:50 Ансамбли ”Былица” и ”Сирин”
15:00 — 15:20 Водьский Ансамбль волынок (Нарва)
15:20 — 16:40 Программа Союза Русских Просветительных и Благотворительных обществ в Эстонии. Ансамбли ”Любава” рук. Светлана Заугарова, ”Грация” рук. Елена Ахмедова и ”Сударушки” (Пярну)
16:40 — 17:20 Ансамбль ”Терек” (рук. Илона Тагазитова) и Юлия Крехова
17:20 — 17:35 Техническая пауза
17:35 — 18:20 Ансамбль ”Златые Горы”, рук. Игорь Ермаков
18:20 — 19:00 Эрих Кригер
19:00 — 19:15 Техническая пауза
19:15 — 20:00 Alter Ego Cover Band
20:00 — 21:00 cолист The Real Bad Boys Blue Herb McCoy
21:00 Фейерверк
Воскресенье 12.09
10:00 Начало работы торговых точек
12:00 — 13:00 Концерт Маардуских детских коллективов
13:00 — 14:20 Ансамбль украинского общество ”Ятрань”, ансамбль белорусского общества ”Ялинка”, ансамбль ”Радуга”, танцевальный коллектив ”Bella”, танцевальный коллектив Elurõõm, театр мод ”Natali”, солисты
14.20 — 14.40 Мария Корепанова (Удмуртия)
14:40 — 15:00 Александра Кременецки и Ара Яралиан
15:00 — 15:25 Общество еврейской культуры — ансамбль ”Ма-с-Ка”
15:25 — 15:45 Тимур Фишель
15:45 — 16:20 Мария Веретенина
16:20 — 16:30 Техническая пауза
16:30 — 17:10 Группа BillyCraft
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу.