Резервистов ВМФ Эстонии позвали на военные сборы

”Первый день отведен на формирование и обучение обращеню с оружием, второй на быстрое повторение задач и ознакомление с новыми учебными пособиями. Затем группа наблюдения за навигацией и операционный центр примут участиве в штабных учениях”, — сказал ответственный за группу контроля за навигацией лейтенант Гуннар Коткас.

В ходе сборов, которые продлятся до этого воскресенья, командиры и инструкторы должны освежить навыки резервистов, приобретенные ими во время срочной службы, а также ознакомить их с новыми процедурами и средствами.

”Переподготовка группы защиты порта подразумевает стрелковую подгтовку на суше и море, тренировке тактики малых подразделений и действий военной полиции, оказания первой медицинской помощи, а также процедур защиты кораблей и порта”, — пояснил ответственный за сборы капитан-майор Райт Лукс.

Чаще всего в ходе сборов резервисты практикуются в выученной ими воинской профессии. Тем не менее, большинство членов группы защиты порта будут по сути осваивать новую специальность, поскольку ранее они служили на кораблях и сталкивались с этими задачами по минимуму.

Последние масштабные сборы ВМФ ”Морской еж” проходили в 2018 году –в них принимало участие около 200 резервистов, кадровых военных, военослужащих срочной службы и членов Кайтселийта.