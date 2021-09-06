Инфекционист: все непривитые с большой вероятностью до лета заболеют Covid-19

Но таких людей очень не много. В то же время высока вероятность, что все непривитые до следующего лета заразятся новым вариантом коронавируса, Дельта-штаммом, сказала глава Государственного совета по иммунизации Латвии, инфекционист Даце Завадска в передаче "Домская площадь" на Латвийском Радио 4. Об этом сообщает портал rus.lsm.lv.

"В последнее время мы слышали, например, из Израиля, США, Австрии, и, между прочим, Литвы, что там начинают предлагать третью дозу вакцины тем людям, которые уже получили две первые дозы. Эти решения — политические. Так как у нас нет научных, клинических оснований считать, нет доказательств, что этим людям действительно необходима третья доза и что так они будут лучше защищены", — прокомментировала Завадска широко сейчас обсуждаемый и все еще открытый вопрос о том, понадобятся ли уже привитым дополнительные дозы вакцин для защиты от распространяющегося Дельта-штамма.

По ее словам, то, что привитые могут болеть, это нормально. Но если они начинают болеть тяжело, если попадают в больницы, это может служить сигналом, что нужна дополнительная доза. Пока же все используемые в Латвии вакцины от Covid-19 людей успешно защищают, утверждает она.

Однако, есть люди с иммуносупрессией (с иммунитетом, подавленным заболеванием или медикаментами) — у них первые две дозы могут не дать достаточного иммунного ответа, и тогда Совет по иммунизации рекомендует получить дополнительную дозу, начиная с 28-го дня после второй дозы.

"Теперь обращусь к невакцинированным. Заразность вируса (я говорю о Дельте) такова, что в этом сезоне, до следующего лета, все невакцинированные с большой вероятностью переболеют. И к сожалению, привитые их не защитят. И мы заранее не можем сказать, как каждый из нас переболеет. Мы видим, что и молодые мужчины могут попасть и попадают в больницы в тяжелом состоянии", — отметила Даце Завадска. Она подчеркнула, что особенно важно привиться еще не привитым пожилым людям, а также людям, у которых есть различные заболевания и которые пьют медикаменты.