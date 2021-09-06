Осторожно! Русскоязычные мошенники предлагают работу в Maksekeskus AS и выманивают деньги

Мошенники связывались с жертвами через Viber и Okidoki, где были созданы фальшивые аккаунты для Maksekeskus. Фирма предупреждает, что они также могут привести вас на домен .ru, который выглядит как английский сайт Maksekeskus AS.

Maksekeskus AS не использует эти веб-среды и не управляет веб-страницами .ru.

"В наших сервисах нет нарушений безопасности. Мы рекомендуем не отвечать на подозрительные звонки или другие способы связи. Ни при каких обстоятельствах вы не должны давать посторонним информацию о своем банковском счете. Если вы стали жертвой мошенничества, немедленно сообщите в полицию", — сообщает Maksekeskus.

Maksekeskus AS также предоставил информацию о мошенничестве в правоохранительные органы.