Объявлены номинанты конкурса "Учитель года 2021"
Anni Õnneleid
”Все больше и больше молодежи начинает учиться на учителей — это верный признак того, что их учителя проделали вдохновляющую работу”, — сказала министр Лийна Керсна. ”На мероприятии ”Учитель года” мы отмечаем преданных своему делу педагогов, чьи слова, оценки, действия и вера в учеников оказали огромное влияние”, — добавила она.
Министр также отметила, что выдающаяся работа учителей и других работников сферы образования, а также их номинация на государственный конкурс получили признание. В этом году было выдвинуто более тысячи пятисот кандидатов. ”Хочу поблагодарить всех учащихся, родителей, сотрудников и руководителей учебных заведений, которые нашли время, чтобы представить на конкурс учителя, опорного специалиста, руководителя учебного заведения или партнера”, — сказала Лийна Керсна.
В этом году Правительство Республики в четвертый раз присудит деятелям образования десять национальных премий за выдающиеся профессиональные достижения года и до трех премий за дело жизни. Размер национальной премии за выдающиеся профессиональные достижения составляет 10 000 евро, а размер премий за дело жизни — 65 000 евро.
Номинанты на звание педагога дошкольного образования года:
Айлар Антон, Тартуский детский сад ”Хеллик”
Аннели Смолякова, Таллиннский детский сад ”Лепистику”
Мерле Корстен, Кохтла-Ярвеский детский сад ”Кирью-Мирью”
Номинанты на звание учителя начальных классов года:
Кайя Риксон, гимназия им. Якоба Вестхольма
Керту Торн, гимназия Вастселийна
Кристийна Роозилехт, Таллиннская Кесклиннаская основная школа, Таллиннская реальная школа
Номинанты на звание классного руководителя года:
Кадри Маркус, Курессаареская гимназия для взрослых
Лийз Энсон, Таллиннская школа Пяэскюла
Марьялийза Умб, Пярнуская школа Раэкюла
Номинанты на звание учителя-предметника года в основной школе:
Алар Пиккорайнен, Кийлиская гимназия
Лийа Мооритс, основная школа Хагуди
Людмила Загорулько, Йыхвиская русская основная школа
Номинанты на звание учителя года в гимназии:
Алар Пукк, Таллиннская 21-я школа
Урмас Токко, Тартуская гимназия Тамме
Вероника Григорьев, Пылваская гимназия
Номинанты на звание преподавателя года в профессиональном училище:
Эрле Тюйр, Лууаская лесная школа
Лилиан Мейстер, профессиональное училище Хийумаа
Микк Мянд, Таллиннская строительная школа
Номинанты на звание учителя года в кружке по интересам:
Агне Куррикофф-Херман, школа по интересам Collegium Eruditionis, школа Виймси
Айгар Костаби, центр обучения Кохила, Ныммеская музыкальная школа
Трийну Гроссманн, НКО Nuti-Võlur
Номинанты на звание опорного специалиста года:
Хелье Мёллер, Таллиннский детский сад ”Кийкхобу”
Кярт Лусмяги, волость Ляэне-Нигула и ее учебные заведения
Минни Айа-Утсал, Выруская Кесклиннаская школа
Номинанты на звание преподавателя года:
Кати Аус, Таллиннский университет
Мария-Кристийна Лотман, Тартуский университет
Пиллери Теэсалу, Высшая художественная школа Паллас
Номинанты на звание руководителя учебного заведения года:
Эне Ноол, Раквереский детский сад ”Рохуайа”
Лууле Нийнесалу, Пеэтриская основная школа-детсад
Маре Роозилехт, Вирумааский колледж Таллиннского технического университета
Номинанты на звание друга образования:
Маттиас Айххорст, Mativesi OÜ
Подкаст ”Учимся вместе”, Карин Тыэвере, Сигне Варенди
Катре Зирель, Северо-Эстонская региональная больница
Номинанты на звание достижения года в учебном заведении:
Незаменимый вклад в смягчение последствий пандемического кризиса, Тартуская высшая школа здравоохранения, Таллиннская высшая школа здравоохранения
Программа стажировки для руководителей в области образования, Образовательный фонд Heateo Haridusfond, Таллиннский департамент образования
Всенародный конкурс юных краеведов, Тийна Кивимяэ, Хели Прий и Эве Крайс
Торжественное мероприятие ”Учитель года” призвано привлечь внимание к работникам сферы образования и сторонникам образования, которые вносят вклад в благополучие молодежи и подают пример другим. Мероприятие проводится по инициативе Министерства образования и науки и Союза работников сферы образования Эстонии.
Хронология конкурса
В марте Министерство образования и науки объявило конкурс для признания лучших работников сферы образования. На конкурс было представлено более 1500 кандидатов.
В мае региональные комиссии и комиссия по высшему образованию приступили к отбору финалистов, то есть учителей и работников сферы образования, чьи кандидатуры были переданы государственной комиссии.
В августе состоялось заседание государственной комиссии по премиям в области образования, на котором были определены номинанты и внесены предложения по присуждению ежегодных премий.
Кандидаты на премию за дело жизни были сразу переданы государственной комиссии по премиям в области образования, чтобы предложить правительству присудить до трех премий за дело жизни.
Победители во всех номинациях будут объявлены 2 октября на торжественном мероприятии ”Эстония учится и благодарит” в театре ”Угала” в Вильянди.