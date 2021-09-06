Двоих литовских таможенников по ошибке поездом увезли в Россию

Пресс-секретарь таможни Витас Волунгявичюс информировал, что сейчас ведется расследование инцидента.

"В пятницу после обеда двое таможенников проверяли поезд "Москва-Калининград", который уехал с территории Литвы и увез таможенников без разрешения таможни. Таможня сразу же обратилась к пограничникам, в МИД Литвы, информировала консульских работников. С помощью пограничников и уполномоченных РФ инцидент удалось разрешить, 5 сентября в 14:00 таможенники вернулись домой", — сказал Волунгявичюс.

По его словам, таможенники в Кибартай проверяли почтовый вагон, пограничники, проверявшие пассажирские вагоны, успели покинуть поезд.

Первым об инциденте сообщил портал tv3.lt.

По словам Волунгявичюса, сейчас ведется расследование, поскольку по правилам поезд может уехать только с разрешения таможни.

По его словам, в России литовским таможенникам предоставили место для ночлега, о них позаботились.

Волунгявичюс сказал, что и раньше подобные инциденты встречались, на территорию Литвы по ошибке привозили российских служащих.

Он сказал, что в пятницу об этом инциденте не сообщалось из-за сбоев с информационной системой.

"Были проблемы с нашим сайтом, сообщение было подготовлено. В понедельник были информированы компетентные ведомства, они выполнили все необходимые действия. Мы информировали в понедельник, поскольку в пятницу из-за сбоев в системе сообщение не появилось", — сказал он.

В соответствии с договоренностью между странами такие инциденты решают уполномоченные обеих сторон.