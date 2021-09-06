Есть стартап-идея и прототип? Спешите попасть в программу инкубации Технополя на русском языке

Сделать это помогут профессиональные и опытные менторы, которые будут заниматься каждой из команд в качестве персональных наставников, кроме этого в программу, которая продлится от полугода до года, включены всевозможные тренинги, дополнительные образовательные мероприятия, а также навыки выстраивания стратегии выхода на большой рынок и привлечения инвесторов — это так называемая ”практическая образовательная программа”.

Поспешите! Зарегистрироваться для инкубации на русском языке можно до середины сентября.

По словам Ольги Курдовской, руководителя программы стартап-инкубатора в Нарве, Технополь — единственный, кто предлагает возможность инкубации именно на русском языке.

”Условия просты: у вас должна быть команда и прототип идеи, который должен быть протестирован на минимальную функциональность, чтобы мы тоже увидели, что ваш продукт жизнеспособен и с ним можно двигаться дальше. Впрочем, даже если вы еще не протестировали свой продукт в широком смысле этого слова, но у вас уже есть так называемый ”лист ожидания” и первые пользователи, заинтересованные потреблять ваш продукт, а у команды сильная маркетинговая компетенция, то у вас также есть шанс попасть в программу инкубации”, — заверила Ольга Курдовская.

Программа предлагает учебный модуль из шести частей (от маркетинга до права) и помогает находить инвесторов как в Эстонии, так и за ее пределами.

Почему следует смело идти в программу инкубации?

По опыту специалистов, даже несмотря на наличие отличной технологической идеи (поддержка эстонских стартапов ориентирована, прежде всего, на получение энергии максимально экологичным и дешевым способом, разработки в области здравоохранения, цифровые услуги для жителей и публичного сектора и т.д.), из-за отсутствия знаний в плане продвижения этой идеи начинающие стартаперы зачастую ”буксуют”.