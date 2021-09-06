ФОТО И ВИДЕО | Владелец оставил старую и слепую собаку умирать в лесу

Грибники позвали на помощь местных зоозащитников в лице MTÜ Paikass, у которых, к сожалению, не оказалось возможности взять собаку. На помощь пришла организация из Килинги-Нымме MTÜ Aita Mind Koju, владелица которой Ирмели согласилась приютить животное.

При предварительном осмотре собака кажется слепой и глухой, однако точно смогут сказать ветеринары, посещение которых запланировано на ближайшее время.

Ирмели предполагает, что собака раньше проживала где-то в районе Пайде, поскольку вряд ли хозяин, который способен так поступить с животным, стал бы ехать для этого куда-то далеко. Женщина просит людей, которые располагают какой-либо информации о владельце собаки, сообщить ей об этом по номеру 5803 6095. Поддержать деятельность общества можно переводом на банковский счет EE672200221071060269, получатель MTÜ Aita Mind Koju.