"Талибан" объявил о захвате последней провинции Афганистана и завершении войны

Пресс-секретарь движения "Талибан" Забихулла Муджахид написал утром 6 сентября в твиттере, что ”последний оплот врагов-наемников, провинция Панджшер, полностью захвачен” (цитата по РИА Новости). Если это так, то талибы контролируют все 34 провинции Афганистана.

Забихулла Муджахид провел пресс-конференцию, где заявил о завершении войны в Афганистане, сообщает афганский новостной канал Tolo News.

Национальный фронт сопротивления Афганистана, борющийся с талибами в Панджшере, отрицает полный захват провинции. Представитель этой структуры Али Назари заявил CNN, что силы сопротивления контролируют несколько районов Панджшерской долины, а бойцы продолжают сражаться.

Как отмечает Reuters, лидер сопротивления, сын знаменитого афганского полевого командира Ахмад Масуд это не комментировал. 5 сентября Масуд призывал остановить боевые действия и говорил, что его войска готовы сложить оружие, если "Талибан" прекратит наступление на провинцию.

Впервые талибы заявили о захвате Панджшера 3 сентября. Тогда силы сопротивления это отрицали.