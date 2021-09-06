Склады пустеют. Планируете купить новый автомобиль? С этим могут возникнуть проблемы

В августе в Эстонии было продано 1505 новых легковых автомобилей, что на 3% превышает показатели прошлого года. За восемь месяцев этого года клиентам было передано 16 756 новых автомобилей, то есть на 33% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Автомобилей Toyota было приобретено 271, далее следует Škoda (188) и KIA (129). Самой популярной моделью оказалась Toyota RAV4, было продано 123 таких авто. В тройку лидеров также вошли Škoda Octavia (93) и Toyota Corolla (67).

TOP10 моделей за август: :

Место Марка Модель Август 2021 1 TOYOTA RAV4 123 2 ŠKODA Octavia 93 3 TOYOTA Corolla 67 4 KIA Cee'd 48 5 SUBARU Outback 43 6 VOLKSWAGEN Tiguan 40 7 KIA Sportage 37 8 ŠKODA Kodiaq 33 9 VOLKSWAGEN Passat 29 10 CITROEN C3 Aircross 27

По словам исполнительного директора Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей Арно Силлата, по прогнозам прошлого года рост объема продаж должен был составить 10-15%, принимая во внимание возможные перебои в поставках во второй половине 2021 года. ”Теперь это время настало: проблемы в поставляющей сырье промышленности — особенно производстве чипов, — а также проблемы с логистикой начали оказывать явное негативное влияние на цифры продаж автомобилей. Склады пустеют, нехватка компонентов усугубляется, а разница между спросом, направленным на восстановление докризисных объемов, и реальными производственными мощностями увеличивается”, — сказал эксперт.

В реальности это означает увеличение очередей на ожидание новых автомобилей. Тем, кто запланировал на следующий год покупку нового авто, следует начать действовать уже сейчас. Дефицит новых автомобилей приведет и к дефициту на рынке малоиспользованных транспортных средств.

По-прежнему самыми популярными в Эстонии являются средние внедорожники (29,7% от общего объема продаж), небольшие автомобили среднего класса (20,3%) и небольшие внедорожники (16,2%). Доля работающих на альтернативных источниках авто составляет одну треть от общего объема продаж. Из это числа гибридных автомобилей было куплено 453, электромобилей 32 и работающих на газе CNG 33.