Отопительный сезон приближается: что должны сделать владельцы газовых приборов

Несвоевременное проведение технического обслуживания или неправильная регулировка систем приведут к снижению эффективности их работы. Не обслуживаемый газовый прибор и заблокированный дымоход, или неисправная система вентиляции также могут привести к образованию угарного газа. "Вентиляционные отверстия в помещениях с газовыми приборами не должны быть перекрыты, так как для горения газа необходим кислород в воздухе. Если поступление кислорода ограничено, из-за его недостатка произойдет неполное сгорание, что приведет к образованию угарного газа", — объясняет Ингрид Тейнемаа, руководитель технического отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.

"Помимо угарного газа, еще одной проблемой является сам газ, который может незаметно утекать из необслуживаемых трубопроводов, но запах которого может не ощущаться. Если человек уже чувствует запах газа, то утечка может быть опасной", — добавляет Тейнемаа. Утечки, обнаруженные во время технического обслуживания, должны устраняться компетентным газовым подрядчиком. Не обслуживайте газовый прибор и связанные с ним дымоходы самостоятельно. Ремонт и техническое обслуживание газопроводов и приборов может осуществлять только лицо, обладающее соответствующей специальной компетенцией (ответственное за газовые работы категории А) и зарегистрированное в реестре экономической деятельности. Чистить дымоход газового прибора может только компетентный трубочист (уровень квалификации 4 или 5).