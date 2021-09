Отопительный сезон приближается: что должны сделать владельцы газовых приборов

Ответственность за соблюдение требований и безопасность газовых приборов всегда лежит на владельце или пользователе. В случае внутренней установки ответственность несет владелец квартиры, а в случае общих трубопроводов и установок в многоквартирном доме — все владельцы квартир. При установке и обслуживании газовых приборов, помимо требований законодательства, необходимо соблюдать инструкции по эксплуатации прибора и указанную в них периодичность технического обслуживания. Проверки газового оборудования в жилых домах осуществляют компании Inspecta Estonia OÜ, Tehnoaudit OÜ, AS Eesti Gaas, Panther Services OÜ, Ehitusark Service OÜ, Fiesna UÜ, OLANGA OÜ, VARMATA AS, Palspluss OÜ и ALFATOM EHITUS AS.