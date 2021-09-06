Отопительный сезон приближается: что должны сделать владельцы газовых приборов(4)
Несвоевременное проведение технического обслуживания или неправильная регулировка систем приведут к снижению эффективности их работы. Не обслуживаемый газовый прибор и заблокированный дымоход, или неисправная система вентиляции также могут привести к образованию угарного газа. "Вентиляционные отверстия в помещениях с газовыми приборами не должны быть перекрыты, так как для горения газа необходим кислород в воздухе. Если поступление кислорода ограничено, из-за его недостатка произойдет неполное сгорание, что приведет к образованию угарного газа", — объясняет Ингрид Тейнемаа, руководитель технического отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.
"Помимо угарного газа, еще одной проблемой является сам газ, который может незаметно утекать из необслуживаемых трубопроводов, но запах которого может не ощущаться. Если человек уже чувствует запах газа, то утечка может быть опасной", — добавляет Тейнемаа. Утечки, обнаруженные во время технического обслуживания, должны устраняться компетентным газовым подрядчиком. Не обслуживайте газовый прибор и связанные с ним дымоходы самостоятельно. Ремонт и техническое обслуживание газопроводов и приборов может осуществлять только лицо, обладающее соответствующей специальной компетенцией (ответственное за газовые работы категории А) и зарегистрированное в реестре экономической деятельности. Чистить дымоход газового прибора может только компетентный трубочист (уровень квалификации 4 или 5).
Ответственность за соблюдение требований и безопасность газовых приборов всегда лежит на владельце или пользователе. В случае внутренней установки ответственность несет владелец квартиры, а в случае общих трубопроводов и установок в многоквартирном доме — все владельцы квартир. При установке и обслуживании газовых приборов, помимо требований законодательства, необходимо соблюдать инструкции по эксплуатации прибора и указанную в них периодичность технического обслуживания. Проверки газового оборудования в жилых домах осуществляют компании Inspecta Estonia OÜ, Tehnoaudit OÜ, AS Eesti Gaas, Panther Services OÜ, Ehitusark Service OÜ, Fiesna UÜ, OLANGA OÜ, VARMATA AS, Palspluss OÜ и ALFATOM EHITUS AS.
Кроме того, Департамент защиты прав потребителей и технического надзора напоминает, что с 1 марта 2021 года установка датчика угарного газа будет обязательной во всех зданиях с газовым отоплением или газовым водонагревом. Датчик угарного газа — это единственный способ определить наличие угарного газа в воздухе. Датчик подаст сигнал тревоги, если концентрация угарного газа в воздухе начнет приближаться к уровню, опасному для здоровья человека. Датчик угарного газа должен быть установлен в соответствии с инструкцией, прилагаемой к устройству.