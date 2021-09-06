Пьяный мужчина полез купаться и покусал охранников(1)
Спасены были шесть человек. Летом на одном из пляжей погибла пожилая женщина, которой стало плохо в воде и реанимировать ее, к сожалению, не удалось. Утонул oдин мужчина средних лет, употреблявший крепкий алкоголь перед плаванием.
В этом году на охраняемых G4S пляжах утонул oдин мужчина, но в целом по Эстонии смертей от утопления этим летом было значительно больше, чем в предыдущие годы.
”Самое главное — чтобы посетители пляжей не оставляли младших членов семьи у водоема без присмотра. Маленькие дети очень любопытные, но опасность они воспринимают еще не очень хорошо, поэтому присутствие родителя играет очень важную роль в предотвращении несчастного случая. К сожалению, я вынужден еще раз подчеркнуть и то, что плавание и алкоголь — вещи несовместимые”, — напомнил руководитель береговой охраны G4S Eesti Хенри Сеэмель.
К сожалению, не обошлось без случаев, когда люди шли купаться нетрезвыми. Например, в конце июля на пляже Штромка сотрудник береговой охраны заметил, что в воде по шею находится нетрезвый мужчина, хотя чуть раньше береговая охрана сделала ему замечание, что нельзя идти в воду нетрезвым. Увидев, что он все же не последовал совету, они направились к нему и попросили выйти из воды. В ответ на это мужчина проявил агрессию, оказал сопротивление и укусил охранников. Для того чтобы обеспечить безопасность мужчины, спасатели на воде доставили его на берег и незамедлительно связались с Центром оповещения о тревоге. Прибывшая на место полиция доставила нарушителя порядка в вытрезвитель.
Самый страшный для береговой охраны G4S случай этого лета — к счастью, закончившийся хорошо — произошел в уличном бассейне Харку, где тонувшего мужчину доставили на берег без признаков жизни. Спасатели на воде сразу же приступили к реанимации и вызвали скорую помощь. Дыхание пострадавшего восстановилось, его передали медикам скорой. Перед этим попавший в беду мужчина употреблял алкоголь.
Однако различные инциденты могут произойти даже с людьми в наилучшей форме и состоянии. В начале июня на озере Вильянди сотрудник береговой охраны G4S помог выбраться из воды молодому человеку, чья лодка перевернулась во время тренировки по гребле. Тренер наблюдал за своим подопечным с берега и вместе с береговым охранником отправился на лодке на помощь юноше.
Также в июне на таллиннском пляже Пикакари спасатель на воде G4S помог кайтсерферу, который попал в беду, находясь более чем в километре от берега. Из-за отсутствия ветра кайт упал и заполнился водой. К счастью, спортсмен повел себя правильно: он привлекал внимание береговой охраны, размахивая руками, к тому же на нем был спасательный жилет, который помог ему держаться на воде до прибытия помощи.
В общей сложности береговая охрана G4S урегулировала более 12 000 случаев нарушения общественного порядка. Чаще всего береговая охрана призывала к порядку людей, которые принесли на пляж стеклотару (3142 случаев) или пришли с домашними животными (2315 случаев). Первую помощь береговая охрана G4S оказывала 446 раз.
В разгар лета в солнечную погоду на пляже в Пярну насчитывалось 15 000 человек. С начала июня до середины или конца августа сто спасателей на воде G4S обеспечивали безопасность отдыхающих на 17 пляжах в Таллинне, Тарту, Пярну, Хаапсалу, Вильянди, Элва, Курессааре и Тырва.