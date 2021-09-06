Каждому школьнику — до 100 евро! Кылварт надеется, что в столице центристы покажут такой же результат, что и на прошлых выборах

В качестве новой меры предлагается перед началом учебного года выплачивать на каждого таллиннского школьника пособие в размере до 100 евро.

”Мы идем на выборы с мотивированной и сильной командой, рассчитывая получить от таллиннцев как минимум такой же веский мандат доверия, как и четыре года назад",- сказал Кылварт.

"Для нас всегда было важным, чтобы Таллинн помогал своим жителям: системно — на постоянной основе, а также оперативно — в кризисные времена. Теперь мы готовы сделать еще один шаг вперед и, наряду со множеством нынешних успешных социальных мер поддержки, предлагаем выплачивать до 100 евро пособия к началу учебного года каждому столичному школьнику”, — добавил мэр столицы.