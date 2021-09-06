06.09.2021, 13:10
Каждому школьнику — до 100 евро! Кылварт надеется, что в столице центристы покажут такой же результат, что и на прошлых выборах(58)
Rauno Volmar
На предстоящих 17 октября муниципальных выборах первым номером от Центристской партии в Ласнамяэ, крупнейшем избирательном округе Таллинна, будет баллотироваться мэр Михаил Кылварт. Мэр подчеркнул, что идет на выборы, заручившись серьезной поддержкой и разработав масштабные планы.
В качестве новой меры предлагается перед началом учебного года выплачивать на каждого таллиннского школьника пособие в размере до 100 евро.
”Мы идем на выборы с мотивированной и сильной командой, рассчитывая получить от таллиннцев как минимум такой же веский мандат доверия, как и четыре года назад",- сказал Кылварт.
"Для нас всегда было важным, чтобы Таллинн помогал своим жителям: системно — на постоянной основе, а также оперативно — в кризисные времена. Теперь мы готовы сделать еще один шаг вперед и, наряду со множеством нынешних успешных социальных мер поддержки, предлагаем выплачивать до 100 евро пособия к началу учебного года каждому столичному школьнику”, — добавил мэр столицы.