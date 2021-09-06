Футзал трамплин: путь в будущее Эстонского футбола

В течение 6 дней воспитанники футбольных школ Таллина и Нарвы занимались под присмотром специалистов, которых инструктировал Мигель Андрес Морено – экс наставник знаменитой, самой титулованной в Европе «Барселоны» и сборной Испании по футзалу. В заключительный день, который устроители лагеря перенесли в великолепный спортивный зал «Виймси», Мигель Андрес наградил памятными дипломами и подарками ребят, которые по его мнению были самыми старательными при выцполнении заданной программы. Мальчишки из футбольных школ Нарвы, таллинского «Арарата», «Легиона» и футзального «Космоса» получили из рук специалиста с мировым именем маленькие мячи, которые никак нельзя считать только подарочными. В этом намек на упорную работу как раз такими мячами, дающими возможность в разы улучшить свою техническую подготовку.

Кроме того, все тренеры, принявшие участие в семинаре и вели с его ведущим – Мигелем Андресом – постоянный диалог, удостоились сертификатов, которые подтверждают пройденный курс лекций по теме совершенствования тренировочного процесса в футболе и футзале.

По окончании этого важнейшего события в спортивной жизни страны Президент Балтийской Футзальной Лиги Борисс Шипунов и спортивный директор ФК «Космос» и тренировочного лагеря «Футзал трамплин» Валерий Чумаченко заявили, что организаторы не намерены останавливаться на достигнутом: нас ждут новые интересные проекты, которые помогут воспитанникам не только эстонских, но и большинства футбольных школ стран Балтии почувствовать реальную пользу футзала для роста мастерства юных игроков. Так, в октябре этого года сразу в нескольких странах Балтии стартуют юношеские челлендж-турниры по футзалу U-17, победители которых смогут представлять свои страны в «Финале восьми», который пройдет в испанском Толедо с 13 по 16 мая 2022 года!