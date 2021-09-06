Белорусскую оппозиционерку Колесникову приговорили к 11 годам лишения свободы

Минский областной суд приговорил к 11 годам лишения свободы Марию Колесникову — члена совета оппозиции Беларуси, координатора штаба Виктора Бабарико на президентских выборах 2020 года.

Вместе с ней был приговорен адвокат Максим Знак, также член координационного совета оппозиции. Его суд приговорил к десяти годам.

Суд признал обоих виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.357 (заговор с целью захвата власти), ч.3 ст.361 (призывы к действиям, направленные на причинение национальной безопасности), ч.1 ст.361-1 (создание экстремистского формирования) Уголовного кодекса Беларуси.

В соответствии с решением суда Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего, Знак — усиленного режима.

Дела в отношении членов Координационного совета оппозиции Беларуси были возбуждены в 2020 году после массовых акций протеста. Помимо Колесниковой и Знака фигурантом является также бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. Последняя в настоящее время находится за пределами Беларуси. За границу уехали и другие члены совета.

Координационный совет белорусской оппозиции был создан 14 августа. Тихановская тогда заявила, что это решение было принято в связи ”с учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности” в республике.