Белорусскую оппозиционерку Колесникову приговорили к 11 годам лишения свободы

Минский областной суд приговорил к 11 годам лишения свободы Марию Колесникову — члена совета оппозиции Беларуси, координатора штаба Виктора Бабарико на президентских выборах 2020 года.

Вместе с ней был приговорен адвокат Максим Знак, также член координационного совета оппозиции. Его суд приговорил к десяти годам. Знак был юристом в штабе Бабарико. Именно он в июле прошлого года подавал жалобу на отказ в регистрации кандидата в президенты.

Суд признал обоих виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.357 (заговор с целью захвата власти), ч.3 ст.361 (призывы к действиям, направленные на причинение национальной безопасности), ч.1 ст.361-1 (создание экстремистского формирования) Уголовного кодекса Беларуси.

В соответствии с решением суда Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего, Знак — усиленного режима.

Дело слушалось в закрытом режиме. Оглашение приговора прошло открыто, однако многих представителей прессы в зал заседания так и не пустили, сообщил корреспондент РБК.

Дела в отношении членов Координационного совета оппозиции Беларуси были возбуждены в 2020 году после массовых акций протеста. Помимо Колесниковой и Знака фигурантом является также бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. Последняя в настоящее время находится за пределами Беларуси. За границу уехали и другие члены совета. Сама организация была признана прокуратурой Беларуси ”не соответствующей Конституции страны”.

Агентство ”Интерфакс-Украина” в середине сентября 2020 года сообщало, что белорусские силовики пытались выдворить Колесникову за пределы страны, однако та отказалась уезжать на Украину и порвала на границе свой паспорт. После этого государственное агентство БелТА заявило, что Колесникова пыталась покинуть страну, но была в результате задержана.