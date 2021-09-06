Белорусскую оппозиционерку Колесникову приговорили к 11 годам лишения свободы(86)
Минский областной суд приговорил к 11 годам лишения свободы Марию Колесникову — члена совета оппозиции Беларуси, координатора штаба Виктора Бабарико на президентских выборах 2020 года.
Вместе с ней был приговорен адвокат Максим Знак, также член координационного совета оппозиции. Его суд приговорил к десяти годам. Знак был юристом в штабе Бабарико. Именно он в июле прошлого года подавал жалобу на отказ в регистрации кандидата в президенты.
Суд признал обоих виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.357 (заговор с целью захвата власти), ч.3 ст.361 (призывы к действиям, направленные на причинение национальной безопасности), ч.1 ст.361-1 (создание экстремистского формирования) Уголовного кодекса Беларуси.
В соответствии с решением суда Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего, Знак — усиленного режима.
Дело слушалось в закрытом режиме. Оглашение приговора прошло открыто, однако многих представителей прессы в зал заседания так и не пустили, сообщил корреспондент РБК.
Дела в отношении членов Координационного совета оппозиции Беларуси были возбуждены в 2020 году после массовых акций протеста. Помимо Колесниковой и Знака фигурантом является также бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. Последняя в настоящее время находится за пределами Беларуси. За границу уехали и другие члены совета. Сама организация была признана прокуратурой Беларуси ”не соответствующей Конституции страны”.
Агентство ”Интерфакс-Украина” в середине сентября 2020 года сообщало, что белорусские силовики пытались выдворить Колесникову за пределы страны, однако та отказалась уезжать на Украину и порвала на границе свой паспорт. После этого государственное агентство БелТА заявило, что Колесникова пыталась покинуть страну, но была в результате задержана.
Штаб Бабарико в свою очередь приводил слова Колесниковой, что силовики угрожали ей убийством и 25 годами тюрьмы. От нее якобы требовали добровольно покинуть Белоруссию, пригрозив в случае отказа все равно вывезти ее — ”живой или по частям”.
Координационный совет белорусской оппозиции был создан 14 августа. Тихановская тогда заявила, что это решение было принято в связи ”с учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности” в республике.
Массовые акции протеста в Беларуси начались после президентских выборов 9 августа прошлого года. По официальным данным их победителем стал Александр Лукашенко. Оппозиция не признала результаты голосования, настаивая на том, что победителем была Тихановская. Колесникова во время выборов поддерживала Тихановскую, поскольку Виктора Бабарико до голосования так и не допустили (в июне 2020 года он был задержан по подозрению в получении взяток и отмывании преступных доходов, а в июле 2021 года приговорен к 14 годам лишения свободы).