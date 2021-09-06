Эстония готовится к вакцинации третьей дозой. Но все упирается в отсутствие научных данных

В четверг Кая Каллас сказала Delfi, что время третьей дозы уже пришло. Она пояснила, что вакцинация от коронавируса началась в Эстонии в конце декабря прошлого года, массовая вакцинация медицинских работников шла в январе. Так как необходимость в третьем уколе возникает спустя 6-8 месяцев после полного завершения курса вакцинации, то первым привитым уже пора вводить третью дозу.

Экспертная комиссия по иммунопрофилактике обсудила вопрос 24 августа. Эксперты подчеркнули, что следует разделять понятия ”дополнительная доза” и ”бустерная доза”.

По словам советника отдела народного здоровья Министерства социальных дел Кярт Сыбер, экспертная комиссия рекомендовала перед тем, как начинать с дополнительными дозами, дождаться научных данных, которые должны поступить в сентября. Также, по ее словам, пока нет научных данных относительно бустерных доз и Европейский лекарственный департамент пока не ходатайствовал о соответствующем разрешении для какой-либо из вакцин. Таким образом ни одного окончательного решения пока не принято.

При этом, как отметила представитель ведомства, Эстония уже начала приготовления для вакцинации третьей дозой, чтобы ”после поступления научных данных и решений можно было бы действовать как можно быстрее”.

Скорее всего, дополнительные дозы будет необходимо ввести людям с иммунной недостаточностью, в этих случаях дополнительная доза станет частью первичного курса вакцинации. Что касается бустерной дозы, то более раннее ее введение может понадобиться отдельным группам населения, например, постояльцам домов по уходу.