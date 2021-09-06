Производство электроэнергии из возобновляемых источников стремительно растет

По словам аналитика Департамента статистики Хелле Труутс, в прошлом году продолжился рост производства электроэнергии из возобновляемых источников. ”За год производство электроэнергии из древесного топлива увеличилось на 13% и составило четверть от общего объема производства электроэнергии. Было произведено 843 ГВт-ч ветряной энергии, что на 23% больше, чем годом ранее, а производство гидроэнергии, т.е. водной энергии выросло за год более чем в два раза”, — уточнила Труутс.

Электроэнергия, производимая из горючего сланца, составила 40% от общего объема производства. На электростанциях произведено 4518 ГВт-ч тепла, что в сравнении с предыдущим годом на 5% меньше.

Все больше электро- и теплоэнергии производится в процессе когенерации, в результате чего объем производства электроэнергии уменьшился в годовом сравнении почти на 7%. В то же время доля электроэнергии, произведенной в таком процессе, выросла почти до 26% от общего объема производства.