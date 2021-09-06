Трагическая авария в Тартумаа: с BMW и ранее были связаны страховые случаи

В конце августа в волости Камбья в Тартумаа произошла авария, которая потрясла всю страну. Совершавший обгон автомобиль BMW врезался в мотоцикл, в результате чего погибли 17-летний парень и 15-летняя девушка.

На данный момент точных ответов на вопросы нет, поскольку расследование продолжается. В начале прошлой Delfi сообщал, что единственного выжившего в аварии — 21-летнюю девушку-водителя BMW — еще не опрашивали.

Как показала проверка случаев ущерба автомобиля при ДТП, данный BMW за три летних месяца участвовал в еще двух страховых случаях.

Один страховой случай произошел 3 июня. В регистре отмечено, что тогда виновным на 100% был водитель BMW. Второй случай произошел через месяц, в июле. В этот раз также в качестве ответственного лица был назван водитель BMW. В обоих случаях страховая компания ущерб возмещать не стала.

Как пояснили в полиции, в обоих случаях речь шла о нанесении вмятин, а не об авариях как таковых. Также пока неясно, была за рулем именно та девушка, что и в Камбья, либо кто-то другой, поскольку в регистре указывают данные по автомобилю, а не по человеку. Автомобиль принадлежит родителям девушки.

По данным Delfi, она получила водительское удостоверение весной этого года. Молодой человек, который управлял мотоциклом, получил права год назад.

Как мы писали ранее, причиной унесшей жизнь подростков аварии была попытка обгона со стороны водителя BMW.