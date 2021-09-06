06.09.2021, 10:11
ФОТО | Взрыв в Тарту: полиция ищет людей, которые поспешили на помощь пострадавшему(1)
PPA
Полиция просит помощи в поисках трех человек, которые 12 августа после взрыва газа на улице Яама в Тарту помогли спуститься с балкона второго этажа пострадавшему мужчине.
Поскольку эти люди могут располагать информацией, которая может помочь следствию, полиция просит их выйти на связь.
Также если кто-то знает этих людей, об этом можно сообщить по номеру 5887 6427 или имейлу kärin.visnapuu@politsei.ee.