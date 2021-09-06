Партия реформ может исключить нового мэра Нарвы из своих рядов

Генеральный секретарь Партии реформ Эркки Келдо сказал, что данное предложение будет рассмотрено на очередном собрании правления. ”Как правило, правление партии в таких вопросах акцептирует решение округа”, — отметил он.

По словам руководителя нарвского отделения Сергея Горлача, Лийметс должен быть исключен за нарушение пункта 10.1 устава партии. ”По уставу член партии не может участвовать в работе организации, цели или деятельность которой противоречат программным принципам партии. Решив стать мэром Нарвы, что противоречит решению нарвского отделения партии, Лийметс сделал именно это”, — пояснил Горлач.

По его словам, они неоднократно приглашали Лийметса на свои собрания, чтобы он мог объяснить свои действия, то тот на приглашения не отвечал.