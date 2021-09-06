За сутки в Эстонии выявлено 212 случаев заражения коронавирусом, умер один человек

По состоянию на утро 6 сентября из-за симптоматического COVID-19 нуждается в стационарном лечении 131 человек. Всего в больницах 147 зараженных коронавирусом пациентов, из которых не вакцинированы 119, или 81%, и с завершенным курсом вакцинации 28, или 19%, .

За сутки в больницах открыли 14 новых историй болезни. Умер один зараженный коронавирусом: 98-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 3 357 результатов теста, из которых 212 оказались положительными. Из получивших положительный тест 161 не был вакцинированы и 51 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 2 342 дозы вакцины, всего введено 1 288 108 доз. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 64,9%.

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