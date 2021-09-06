06.09.2021, 09:01
Самая крупная выплата из второй пенсионной ступени составила 440 000 евро(17)
Foto: Argo Ingver
Член правления Пенсионного центра Кристи Сиса сказала в программе "Terevisioon", что после вычета подоходного налога на счета покинувших вторую пенсионную ступень был перечислен в общей сложности один миллиард евро.
Государство получило 265 млн евро в виде подоходного налога, пишет rusERR.
По словам Сиса, среди получателей денег было больше людей среднего возраста и женщин. "Люди удивились, что суммы на счетах были такими большими", — отметила она и добавила, что желание выйти из второй пенсионной ступени сейчас поутихло.
Самая маленькая сумма была меньше евро, самая большая — более 440 000 евро и средняя — 7200 евро.