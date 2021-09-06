Меркель выступает за начало переговоров с талибами

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) выступает за начало переговоров с радикальным исламистским движением "Талибан" в Афганистане. Соответствующее заявление глава германского кабмина сделала в воскресенье, 5 сентября, на пресс-конференции в Хагене (Северный Рейн — Вестфалия).

"Что касается (представителей — Ред.) "Талибана", то, конечно, мы должны говорить с ними, потому что именно с ними сейчас приходится иметь дело", — подчеркнула Меркель.

По словам канцлера ФРГ, подобный диалог необходим, чтобы продолжить эвакуацию нуждающихся в этом афганцев.

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"Мы хотим вывезти из страны людей, которые работали, в частности, на немецкие организации, связанные с развитием, и теперь чувствуют себя под угрозой", — добавила глава германского правительства.

Она подчеркнула, что подобный диалог позволит продолжить поставку гуманитарной помощи в Афганистан. При этом германский политик назвала "хорошим сигналом" тот факт, что Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая недавно был вновь открыт для полетов.

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В свою очередь кандидат на пост канцлера ФРГ от блока ХДС/ХСС Армин Лашет (Armin Laschet), который сопровождал Меркель во время поездки в Хаген, этим летом пострадавший от наводнения, также высказался в поддержку переговоров с талибами.

Комментарий Меркель последовал за публикацией в газете Welt am Sonntag, в которой представитель движения Забихулла Муджахид говорил, что группировка хотела бы установить "прочные и официальные дипломатические отношения с Германией".

Ангела Меркель при этом не сказала, что поддерживает возобновление полноценных дипломатических отношений с Афганистаном, контролируемым талибами.

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