В Северодонецке сравнили, с какими проблемами столкнулись школы во время пандемии в Эстонии и Украине(2)
Эрика Черкашина, которая занимается курированием программ по цифровой грамотности в НКО Mondo, рассказала, что у Эстонии было два дня для того, чтобы перевести образовательные учреждения на дистанционное обучение.
”У школ отсутствовали кризисные планы. Трудно было прийти к общей модели дистанционного образования”, — говорит Черкашина, которая замечает, что пандемия раскрыла не только слабые стороны дистанционного обучения, но и сильные.
По ее словам, учителя в Эстонии поначалу искали информацию, как проводить обучение. ”Эстонские школы хорошо были оснащены технологически и имели возможность выдавать учителям и ученикам школ компьютеры. Помогали этому и частные бизнесмены, которые создали программу ”Каждому школьнику по компьютеру”. Если в семье три ребенка и один компьютер на всех, то возникали проблемы. Мобильные провайдеры сняли ограничения на интернет. Учителя стали обмениваться информацией в соцсетях”.
Директор черниговского Образовательного дома по правам человека Сергей Буров сказал, что в некоторых украинских школах дистанционное обучение было интерактивное — через платформу Zoom. ”А было и такое, что в некоторых школах учителя давали задание ученикам через Viber. Другой возможности передавать информацию не было”, — рассказывает Буров, отмечая, что возникали проблемы и с организацией плана учебного дня, расписания.
Тренер всеукраинской образовательной программы ”Понимаем права человека” Андрей Кинаш отметил, что пандемия выявила проблему — во многих украинских школах были старые компьютеры, в которых программное обеспечение не обновляется.
”У учителей не было дома компьютеров, чтобы выходить в интернет для онлайн-обучения. Еще одна проблема — недостаточная скорость интернета”, — перечислили Кинаш. По его словам, украинские многодетные семью — как и эстонские — столкнулись с проблемой нехватки компьютеров.
”Если в семье два-три ребёнка, то возникала проблема: кто выходит на учебу”.
Эрика Черкашина со своей стороны отметила, что программа Mondo по цифровой грамотности заключается в том, чтобы сокращать между странами разрыв в подходе к цифровому обучению.
”Мы будем работать с вашими учителями. Для нас это важно, надеюсь у нас вместе это получится. В Луганской области Mondo поддерживает 40 школ — помогает переводить учебные материалы в электронные”, — сообщила Черкашина.
Фестиваль мнений в кризисной зоне Украины организован в рамках сотрудничества по развитию MTÜ Mondo и украинского партнера ”Восток-СОС”, которое финансируется Министерством иностранных дел Эстонии и программой США US Development Cooperation Partnership. Портал RusDelfi благодарит MTÜ Mondo за организацию поездки в Восточную Украину.