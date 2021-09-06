В Ласнамяэ в аварии пострадал водитель мопеда

Авария произошла в 23:22 возле Юмера, 48 в Таллинне, где, по предварительным данным, 48-летний мужчина на мопеде Keeway RY6 на перекрестке равнозначних дорог не уступил дорогу приближающемуся справа автобусу, которым управлял 39-летний мужчина.