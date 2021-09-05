Новости Эстонии
05.09.2021, 21:50

Таллиннские социал-демократы в понедельник передадут свой избирательный список в Центризбирком

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Jevgeni Ossinovski
Jevgeni Ossinovski
Foto: Tiit Blaat
Таллиннские социал-демократы в понедельник в 13 часов представят в Центральную избирательную комиссию свой список кандидатов на выборы в городское собрание. Список будет передан в столичную мэрию по адресу Вабадузе вяльяк, 7.

Съезд Таллиннского округа Социал-демократической партии 4 сентября утвердил свой избирательный список, в который вошли ведущие и начинающие политики, а также общественные деятели.

Первые номера социал-демократов:

Хааберсти: член парламентской комиссии по окружающей среде, бывший министр здоровья и труда Евгений Осиновский, директор школы и детского сада Койги Аннела Оясте, предприниматель Яне Кальюлайд.

Кесклинн: член парламентских комиссий по финансам и по делам Европейского союза, бывший министр здоровья и труда Рийна Сиккут, писатель и поэт Карл-Мартин Синиярв и директор детского сада Südameke Маргит Хийет.

Кристийне: писатель и режиссер Кадри Кыусаар, советник депутата Европарламента Сильвер Мейкар и член районного совета Кристийне Марис Сильд.

Ласнамяэ: актер Андрус Ваарик, журналист Анне Ветик и президент Русскоязычного объединения социал-демократов, председатель Ласнамяэского отделения партии Кирилл Клаус.

Мустамяэ: депутат Европарламента Свен Миксер, депутат городского собрания Таллинна и руководитель бизнес-городка Ülemiste City Кади Пярнитс, заместитель директора института бизнес-управления при Таллиннском техническом университете Мерли Рейдольф и преподаватель Estonian Business School, председатель фракции Социал-демократической партии в горсобрании Анто Лийват.

Нымме: председатель Социал-демократической партии, член парламентской комиссии по иностранным делам, бывший министр культуры Индрек Саар, депутат городского собрания, председатель Таллиннской палаты людей с особыми потребностями Кюлли Урб, писатель и режиссер-документалист Олев Ремсу.

Пирита: журналист и преподаватель журналистики, бывший депутат Рийгикогу Барби-Дженни Пильвре-Сторгард, ведущая семинаров и консультант Школы аутизма IVICA Mägi Елена Петриляйнен, пианистка и композитор Кирке Карья.

Пыхья-Таллинн: депутат парламентской комиссии по экономике, бывший старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд, руководитель радиостанции IDA и общественный деятель Наталие Метс, член парламентской комиссии по гособороне, учитель Яак Юске.

По списку социал-демократов в Таллинне баллотируются 115 человек, из них 72 женщины и 43 мужчины.

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