Таллиннские социал-демократы в понедельник передадут свой избирательный список в Центризбирком

Съезд Таллиннского округа Социал-демократической партии 4 сентября утвердил свой избирательный список, в который вошли ведущие и начинающие политики, а также общественные деятели.

Первые номера социал-демократов:

Хааберсти: член парламентской комиссии по окружающей среде, бывший министр здоровья и труда Евгений Осиновский, директор школы и детского сада Койги Аннела Оясте, предприниматель Яне Кальюлайд.

Кесклинн: член парламентских комиссий по финансам и по делам Европейского союза, бывший министр здоровья и труда Рийна Сиккут, писатель и поэт Карл-Мартин Синиярв и директор детского сада Südameke Маргит Хийет.

Кристийне: писатель и режиссер Кадри Кыусаар, советник депутата Европарламента Сильвер Мейкар и член районного совета Кристийне Марис Сильд.

Ласнамяэ: актер Андрус Ваарик, журналист Анне Ветик и президент Русскоязычного объединения социал-демократов, председатель Ласнамяэского отделения партии Кирилл Клаус.

Нымме: председатель Социал-демократической партии, член парламентской комиссии по иностранным делам, бывший министр культуры Индрек Саар, депутат городского собрания, председатель Таллиннской палаты людей с особыми потребностями Кюлли Урб, писатель и режиссер-документалист Олев Ремсу.

Пирита: журналист и преподаватель журналистики, бывший депутат Рийгикогу Барби-Дженни Пильвре-Сторгард, ведущая семинаров и консультант Школы аутизма IVICA Mägi Елена Петриляйнен, пианистка и композитор Кирке Карья.