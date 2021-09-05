Таллиннские социал-демократы в понедельник передадут свой избирательный список в Центризбирком(2)
Съезд Таллиннского округа Социал-демократической партии 4 сентября утвердил свой избирательный список, в который вошли ведущие и начинающие политики, а также общественные деятели.
Первые номера социал-демократов:
Хааберсти: член парламентской комиссии по окружающей среде, бывший министр здоровья и труда Евгений Осиновский, директор школы и детского сада Койги Аннела Оясте, предприниматель Яне Кальюлайд.
Кесклинн: член парламентских комиссий по финансам и по делам Европейского союза, бывший министр здоровья и труда Рийна Сиккут, писатель и поэт Карл-Мартин Синиярв и директор детского сада Südameke Маргит Хийет.
Кристийне: писатель и режиссер Кадри Кыусаар, советник депутата Европарламента Сильвер Мейкар и член районного совета Кристийне Марис Сильд.
Ласнамяэ: актер Андрус Ваарик, журналист Анне Ветик и президент Русскоязычного объединения социал-демократов, председатель Ласнамяэского отделения партии Кирилл Клаус.
Мустамяэ: депутат Европарламента Свен Миксер, депутат городского собрания Таллинна и руководитель бизнес-городка Ülemiste City Кади Пярнитс, заместитель директора института бизнес-управления при Таллиннском техническом университете Мерли Рейдольф и преподаватель Estonian Business School, председатель фракции Социал-демократической партии в горсобрании Анто Лийват.
Нымме: председатель Социал-демократической партии, член парламентской комиссии по иностранным делам, бывший министр культуры Индрек Саар, депутат городского собрания, председатель Таллиннской палаты людей с особыми потребностями Кюлли Урб, писатель и режиссер-документалист Олев Ремсу.
Пирита: журналист и преподаватель журналистики, бывший депутат Рийгикогу Барби-Дженни Пильвре-Сторгард, ведущая семинаров и консультант Школы аутизма IVICA Mägi Елена Петриляйнен, пианистка и композитор Кирке Карья.
Пыхья-Таллинн: депутат парламентской комиссии по экономике, бывший старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд, руководитель радиостанции IDA и общественный деятель Наталие Метс, член парламентской комиссии по гособороне, учитель Яак Юске.