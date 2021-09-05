05.09.2021, 20:39
ФОТО И ВИДЕО | Полиция задержала у T1 мужчину, который размахивал ножом и напал на полицейских(95)
Сегодня вечером у торгового центра T1 задержали мужчину.
Ида-Харьюский полевой руководитель Теэле Юксаэг сказала, что сегодня вечером около девяти вечера полиция получила сообщение, что в Таллинне у торгового центра T1 31-летний мужчина размахивает ножом. "Отреагировавшие на место происшествия полицейские дали мужчине приказ бросить нож на землю, но мужчина проигнорировал приказ и напал с ножом на полицейских", — сказала Юксаэг. Поэтому при задержании мужчины использовали тазер. Никто в случившемся не пострадал.
Незадолго до девяти вечера мужчина сидел на земле и был спокоен и готов к сотрудничеству. Вдобавок полиция допросила свидетелей.