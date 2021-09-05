Исследование: в ближайшие месяцы количество посещений продуктовых интернет-магазинов увеличится почти на четверть

Согласно опубликованному в августе опросу Norstat, 44% жителей Эстонии посещают продуктовые интернет-магазины, и такое же количество людей предпочитает посещать магазины физически. 18% предпочитающих интернет-магазины используют такую возможность часто, а 25% — от случая к случаю.

По словам исполнительного директора Barbora.ee Кирке Пентикяйнен, данные опроса подтверждают статистику покупок в интернет-магазинах, которая показывает, что даже в летние месяцы покупатели сохраняют лояльность к такому виду шоппинга. ”По мере весеннего ослабления ограничений прогнозировалось снижение доли электронной коммерции, но статистика покупок в продуктовых магазинах и недавно проведенный опрос этого не подтверждают. Число посетителей продуктовых интернет-магазинов остается стабильным, а в ближайшие месяцы мы увидим значительный рост”, — сказала Пентикяйнен.

Результаты опроса Norstat показывают, что осенью 25% респондентов планируют увеличить активность использования продуктовых интернет-магазинов. При этом преимуществами интернет-магазинов является, прежде всего, широкий выбор товаров, затем удобство для пользователя и, в-третьих, выгодная цена.

”Принято считать, что главным преимуществом интернет-магазина является удобство услуги без необходимости выходить из дома, но на самом деле покупатели в первую очередь оценивают выбор товара. На третьем месте в рейтинге причин популярности интернет-магазинов стоят выгодные цены и скидки”, — пояснила Пентикяйнен. Кроме того, в качестве преимущества продуктовых интернет-магазинов упоминается скорость доставки, а в пояснениях также неоднократно упоминали длительный срок хранения и свежесть продуктов.